دارت الايام.. الرئيس الاسد يتجول بملء الحرية في ارجاء دمشق, فيما يرزح امير قطر تحت وطأة حصار خليجي خانق
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جرينتش+2 12:52
القرضاوي, مفتي الدم والارهاب يختار لحياته سوء الختام

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