منطقة الخليج على كف عفريت بعد الاتهام الايراني للسعودية بالوقوف خلف العمليتين الارهابيتين في طهران امس
أهم العناوين
جرينتش+2 01:27
هل غادر خالد مشعل وقادة حمساويون اخرون العاصمة القطرية ؟

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني