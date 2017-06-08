مطالبة دور السينما الاردنية بمنع عرض فيلم بطلته مجندة صهيونية

وجه كل من تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع ” وحملة “استح” لمقاطعة البضائع الصهيونية رسائل إلى دور عرض السينما في الأردن تطالبها فيها بعدم عرض فيلم المرأة الخارقة الذي تقوم ببطولته مجندة صهيونية وتالياً نص الرسالة:

وردتنا قبل أيام معلومات تفيد بأن شركتكم تنوي عرض الفيلم المذكور أعلاه ؛ وبعد متابعتنا تبين بأنه مدرج ضمن قائمة الأفلام المرتقبة.

إننا كحملات شعبية معنية بمقاطعة الكيان الصهيوني على كافة الأصعدة وعلى رأسها الصعيد الثقافي، نلفت انتباهكم إلى أن هذا الفيلم تلعب بطولته المجندة الصهيونية “غال غالوت” التي خدمت في جيش الاحتلال أثناء الحرب مع لبنان في العام 2006، كما تظهر لها عدة منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيّد فيها ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني، أحدها في العام 2014 أثناء العدوان على غزة! إننا كحملات شعبية لمقاطعة الصهيونية، نأمل من شركتكم الموقرة حذف هذا الفيلم وعدم عرضه بغض النظر عن حصوله على الموافقات الرسمية أم لا.

ونعتبر أن عرض هذا الفيلم سيسهم في استفزاز مشاعر المواطنين الأردنيين، ويضرب بعرض الحائط الموقف الشعبي الأردني الرافض للتطبيع بكافة أشكاله مع العدو الصهيوني، والذي لا يزال ينظر إليه بأنه عدو ولا يجوز أن نساهم بتسويقه عبر شاشتنا وإظهاره بأنه حامل رسالة سلام. ننتظر ردكم على ما ورد أعلاه، ويمكن الاتصال بنا عبر البريد الالكتروني التالي :

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