منطقة الخليج على كف عفريت بعد الاتهام الايراني للسعودية بالوقوف خلف العمليتين الارهابيتين في طهران امس
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جرينتش+2 01:28
فصائل فلسطينية واحزاب عربية تدين العمليتين الارهابيتين في طهران

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