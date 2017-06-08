منطقة الخليج على كف عفريت بعد الاتهام الايراني للسعودية بالوقوف خلف العمليتين الارهابيتين في طهران امس
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طوابير طويلة امام مراكز التسوق الرئيسية في الدوحة

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