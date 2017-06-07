واشنطن تلعب على الحبلين.. ترامب مع السعودية والبنتاغون مع قطر

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز امس الثلاثاء حيث شدد على ضرورة وحدة الخليج.

وأضاف المسؤول لرويترز “رسالته (ترامب) كانت أننا بحاجة إلى الوحدة في المنطقة لمحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب. من المهم أن يكون الخليج متحدا من أجل السلام والأمن في المنطقة”.

وكان ترامب قد قال في تغريدة له في وقت سابق: “خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ذكرت أنه لا يمكن أن يكون هناك تمويل للأيديولوجية الراديكالية، وأشار القادة الحضور إلى قطر”.ثم قال في تغريدة تليها: “من الجيد جدا أن زيارتي للمملكة للقاء الملك السعودي وقادة 50 دولة بدأت تؤتي ثمارها…فقد أكدوا أنهم سيتخذون موقفا متشددا من تمويل الإرهاب”. ثم تابع قائلا “جميع الإشارات كانت تشير إلى قطر بدعمها للتطرف، ولعل هذا سيكون بداية النهاية لرعب الإرهاب”.

وعلى صعيد مقابل, قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لرويترز إن الوزير جيم ماتيس قد تحدث هاتفيا امس الثلاثاء مع نظيره القطري بعد قرار دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لكنه لم يكشف عن تفاصيل المحادثة.

وكانت الوزارة قد أثنت مجددا على قطر لاستضافتها قاعدة جوية أمريكية مهمة “ولالتزامها الدائم بالأمن الإقليمي” بينما أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الدول العربية، قبل أن يجري اتصالا بالملك سلمان ويشدد خلاله على ضرورة وحدة الخليج.