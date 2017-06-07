الجبير يثير تعاطف العرب مع قطر- وليس العكس- حين يشترط عليها وقف دعمها لـ "حماس" ثمناً للمصالحة الخليجية معها
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جرينتش+2 11:49
فيصل القاسم.. لا ارى لا اسمع لا اتكلم

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