على ذمة “الخليج” الاماراتية.. امير قطر يعتزم الهرب الى طهران

كشفت وثيقة مسربة من الديوان الأميري القطري عن تجهيز الحكومة القطرية للطائرة الأميرية البديلة والمخصصة لحالات الطوارئ لنقل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران.

وأوضحت الوثيقة، التي تداولها النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، أن السفارة القطرية بإيران اتخذت إجراءات لشراء قصر في طهران، وفقاً لمطالب أمير قطر، وذلك بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية.

وقال الدكتور علي بن عبد الله المستشار الخاص لرئيسة حكومة قطر في المنفى، الشيخة نوف بنت أحمد آل ثاني، على موقع “تويتر”: “إن شراء قصر لتميم في إيران يؤكد استعداد أمير قطر للهروب إلى إيران”.

وقالت تقارير صحافية، إن “تلك الخطة جاءت بعدما ترددت أنباء حول تحركات تجري على قدم وساق، للترتيب فيما بعد، لعزل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واختيار أحد الشخصيات من الأسرة الحاكمة لتولي السلطة”.