القوات الالمانية في قاعدة انجرليك تتجه لقاعدة الازرق الاردنية

قررت ألمانيا، اليوم الأربعاء، سحب قواتها المتمركزة في قاعدة “إنجرليك” الجوية التركية، إلى قاعدة “الأزرق” الأردنية.

وجاء القرار بعد تبني مجلس الوزراء الألماني، اليوم، خطة وزيرة الدفاع الألمانية “أورزولا فون دير لاين” لنقل الجنود إلى الأردن.

وكانت فون دير لاين قد شرحت في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء خطة تهدف إلى نقل القوات الألمانية إلى قاعدة “الأزرق” الجوية الأردنية.

في الوقت الذي استبعدت فيها الانتقال إلى قاعدة “قونية” التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كبديل وذلك لأسباب “تقنية”، موضحة أنها اقترحت قاعدة “الأزرق” في الأردن.

وكان الأردن قد أبدى استعداده، لدراسة نقل القوات الألمانية من قاعدة “إنجيرليك” الجوية في جنوب تركيا إلى قاعدة الأزرق شرقي المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك بنحو 260 جنديا في المهمة الدولية لمكافحة “تنظيم داعش” في سورية والعراق وبـ 6 طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وطائرة تزويد بالوقود، انطلاقا من قاعدة “إنجرليك” التابعة لحلف شمال الأطلسي.