الجبير يثير تعاطف العرب مع قطر- وليس العكس- حين يشترط عليها وقف دعمها لـ "حماس" ثمناً للمصالحة الخليجية معها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:19
الصين تبتكر اول قطار بالعالم لا يحتاج لسكة حديد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني