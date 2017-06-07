الصين تبتكر اول قطار بالعالم لا يحتاج لسكة حديد

تسير الصين بخطوات متسارعة جدا في مجال السكك الحديدية فبعد ان أعلنت الصين الشهر الماضي عن بناء خط القطار فائق السرعة بين بكين وباتشو، والذي تصل سرعته إلى 350 كيلومترا في الساعة، كشفت يوم الجمعة الماضي النقاب عن قطار جديد لا يحتاج إلى سكة حديد، في محاولة لتسريع النقل العام في المدن الكبرى.

وذكرت صحيفة People’s Daily Online أنه تم الإعلان عن القطارات الجديدة، الجمعة الماضي، في تشوتشو، بمقاطعة هونان الصينية، وبدأت شركة السكك الحديدية الصينية بتصميم النظام الجديد، العام 2013، ومن المقرر أن يبدأ العمل به العام القادم.

أما بالنسبة لآلية عمل القطار فسيتم ذلك عن طريق تزويده بنظام حديث يستخدم العجلات المطاطية، كما زُود بأجهزة استشعار يمكنها تحديد المسارات على الطريق، ما يتيح للقطارات إمكانية التحرك تلقائيا، دون قضبان.

وأشارت الصحيفة إلا أن هذا القطار الذي يتميز بعد حاجته إلى وجود قضبان حديدية يسير عليها، يمكن أن يستمر بالعمل مدة 25 عاما تقريبا.

وذكرت الشركة المنتجة للقطار أن طوله يبلغ حوالي 30 مترا، هذا ويمكنه استيعاب نحو 307 ركاب. وتصل سرعة القطار إلى 70 كلم/ الساعة، وبعد 10 دقائق من الشحن، يمكنه التنقل مسافة 25 كلم.

وتشير الدراسة الإحصائية لتكلفة القطار الجديد أن إجمالي الكلفة سيبلغ حوالي خمس تكلفة نظام مترو الأنفاق، الذي يكلف عادة نحو 79 مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقارير الإحصائية.

وأوضحت شركة السكك الحديدية أن النظام الجديد، سيدخل حيز التنفيذ عام 2018.

وهكذا تكون الصين قد ربطت البلاد من خلال مشاريعها السابقة لخطوط السكك الحديدة الفائقة السرعة ومشاريعها الحالية بشبكة طرق توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، كما توفر على الدولة الكثير من الوقود وتكاليف أخرى في هذا المجال.