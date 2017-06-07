إسرائيل تعتقل مليون فلسطيني وعربي منذ نكسة حزيران 67

أكدت هيئة رسمية، تسجيل مليون حالة اعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين والعرب داخل المعتقلات الإسرائيلية منذ عام 1967.

وذكرت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في تقرير لها بمناسبة مرور 50 عاما على نكسة حزيران عام 1967، أن الاعتقالات الإسرائيلية على مدار العقود الخمسة الماضية تمّت بشكل جماعي وفردي، في محاولة لقمع مقاومة الشعب الفلسطيني وتعميق احتلاله.

وأوضحت الهيئة أن الاعتقالات شملت كافة مكونات وفئات المجتمع الفلسطيني، من رجال ونساء وأطفال ومسنين، لافتة إلى إصدار ما يزيد عن 50 ألف أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ عام 1967.

وبيّن تقرير الهيئة الرسمية، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين منذ نكسة حزيران وحتى اليوم، من بينهم 12 ألف طفل تم اعتقالهم خلال الفترة الممتدة بين عام 2000 وحتى الآن.

وفيما يتعلق بالنساء الفلسطينيات؛ فقد طالت الاعتقالت الإسرائيلية التي أعقبت هزيمة الجيوش العربية في حرب عام 1967 ما يزيد على 15 ألف امرأة وفتاة من فئات عمرية وشرائح مختلفة.

ومنذ عام النكسة، سقط 211 شهيدا فلسطينيا جرّاء التعذيب أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر والتصفية الجسدية داخل سجون الاحتلال.

وتواصل إسرائيل اعتقال نحو 6500 أسير وأسيرة موزعين على 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف؛ من بينهم 56 أسيرة أصغرهن في عمر الرابعة عشر، إلى جانب 350 طفلا قاصرا و11 نائبا في المجلس التشريعي و44 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما.