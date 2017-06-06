“ويكيليكس” يفضح معرفة كلينتون بالتمويلات القطرية والسعودية لتنظيم داعش

كشف موقع “ويكيليكس” عن علم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بالدعم المالي المقدم من قبل قطر والسعودية للإرهابيين في سوريا والعراق.

وقال الموقع، في تدوينة له عبر تويتر، إنه استند في ذلك إلى بريد كلينتون الإلكتروني، مستشهداً برسالة منها مؤرخة بتاريخ 17 أب 2014، موجهة إلى مدير حملتها الانتخابية الرئاسية، جون بودستا، تبلغه فيها عن الوضع في سوريا والعراق، واحتمالات الصراع مع تنظيم “داعش الإرهابي” في البلدين.

وجاء في نص رسالة كلينتون: “في الوقت الذي تمضي فيه قدما هذه العملية العسكرية وشبه العسكرية، فمن الضروري استخدام أصولنا الدبلوماسية، والاستخباراتية التقليدية من أجل ممارسة الضغط على الحكومتين القطرية والسعودية اللتين تقدمان دعما ماليا لتنظيم داعش ومجموعات سنية متطرفة أخرى في المنطقة”.