السفير الامريكي "بولتون" يعلن ان حل الدولتين قد مات ويقترح اعادة غزة الى مصر والضفة للاردن
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جرينتش+2 10:15
هل تتفكك بريطانيا بعد خروج اسكتلندا منها قريباً ؟

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