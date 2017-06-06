هل تتفكك بريطانيا بعد خروج اسكتلندا منها قريباً ؟

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، في مقابلة نُشرت يوم امس الإثنين، إنها “تتوقع استقلال بلادها عن المملكة المتحدة بحلول عام 2025”.

وأضافت ستيرجن، في مقابلة مع تلفزيون (آي تي في) ردا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستشهد تفككا بحلول 2025: “أعتقد أن اسكتلندا ستكون مستقلة، نعم، لكن هذا خيار الشعب الاسكتلندي”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن “الحزب القومي الاسكتلندي، الذي تنتمي إليه ستيرجن، يتجه، على ما يبدو، نحو الفوز بمعظم مقاعد اسكتلندا في الانتخابات البرلمانية البريطانية المزمعة، يوم الخميس المقبل، لكنه قد يفقد بعضا من 54 مقعدا يسيطر عليها من 59 مخصصة لاسكتلندا”.

رويترز