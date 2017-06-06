ليبرمان يعترف بوجود 4 اسرائيليين اسرى لدى حركة حماس

أقرت الدولة العبرية بشكل رسمي ولأول مرة أن حركة “حماس”، تأسر 4 إسرائيليين (جنديان ومستوطنان) في قطاع غزة، مطالبة بتمكين “الصليب الأحمر” من زيارتهم.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية على لسان أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال، بأن لدى حماس “جنديين ومواطنين إسرائيليين أسرى”، خلال رده على تساؤلات أعضاء الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين.

وأعرب ليبرمان “عن أسفه” لعدم طرح أي مطلب من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل قسم من أعضاء الكنيست بشأن الحق المبدئي للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، أو شجب اعتقالهم وعدم السماح بزيارتهم.

وأضاف: “الوضع الإنساني في غزة لن يتحسن قبل أن يتم السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس”.

بدورها، اعتبرت حركة “حماس” أن حديث ليبرمان “لا قيمة له، لعدم استجابة الاحتلال لشرطها في ملف تبادل الأسرى”.

وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحماس، إن قرار الحركة هو عدم الحديث في موضوع الجنود الأسرى لدى المقاومة قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في إطار صفقة التبادل السابقة “وفاء الأحرار”.

وجدد البردويل التأكيد في تصريحات أدلى بها لـ “قدس برس” اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على طلب وزير جيش الاحتلال، بالقول “الأسرى مقابل الأسرى”.

وكانت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة “حماس”، قد أعلنت في الثاني من نسيان 2016، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات.

وشددت على أن أي معلومات حول الجنود الأربعة لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن.