السفير الامريكي "بولتون" يعلن ان حل الدولتين قد مات ويقترح اعادة غزة الى مصر والضفة للاردن
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جرينتش+2 01:30
ليبرمان يعترف بوجود 4 اسرائيليين اسرى لدى حركة حماس

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