المشاركة الإنتخابية للمرأة ضرورة وطنية

يندرج مفهوم المشاركة السياسية للرجل والمرأة في إطار التعبير السياسي عن تسيير الشأن العام للدولة من قبل أبناء المجتمع وفئاته المختلفة, وتعد المشاركة السياسية أرقى تعبير للوعي المجتمعي وبمفهوم المواطنة وبمنظومة سلسلة الحقوق والواجبات الدستورية.

ان مشاركة المرأة في الشأن العام وبمفردات الفعل السياسي – من الإنضمام الى منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمشاركة في الإنتخابات البلدية والبرلمانية- تعكس في الأساس طبيعة النظام السياسي والإجتماعي في الدولة, ومدى ممارسة المواطن لحقوقه السياسية والطبيعية والإنسانية والدستورية.

وفي المشاركة الإنتخابية- ناخب ومرشح – يعتبر الأردن من الدول الأوائل الذي يعلق آمالا كبيرة على المشاركة السياسية والبرلمانية للمرأة, وهذا الشأن العام وهذا الإهتمام منصوص عليه في الدستور من – أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق واللغة او الدين- لكن غياب المرأة الطلائعية في المجتمع الأردني لسنوات في حياتنا العامة التي تناضل من أجل الوصول الى اعلى المراتب السياسية في المؤسسات والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأهلي ومن خلال عملها على الصعيد الشعبي والوطني والتقدمي, قد شكل عائقاً في سبيل تقدم المرأة الأردنية في العملية السياسية, لهذا فالدولة لم تغفل هذا الجانب حيث أعتمدت أساليب التمييز الإيجابي تجاه المرأة العربية الأردنية كتدبير مؤقت (كوتا في كل شيء) حتى يشتد عودها من خلال تجذير ثقافة المساواة والتكاملية في الأدوار والأعمال بين المرأة والرجل وإبراز دورها الرائد تعليمياً وفنياً واداريا وسياسيا وإلزام الأحزاب بضرورة عضوية المراة وبنسب مئوية محددة كأساس يساعد في المستقبل على تعزيز دورها في الشأن العام.

يضاف إلى ذلك توجيه الإعلام بأشكاله المتعددة إلى إبراز دور المرأة في الحياة العامة وخارج إطار المنزل وبما يعود عليها بمكتسبات توعوية للمجتمعات المحلية في المستقبل.

صحيح ان التغيير الإجتماعي تجاه المرأة ومكانتها في المجتمع الأردني يسير ببطئ وبحركة سلحفائية, لكن في المحصلة يستند إلى دراسات علمية معمقة نحو منح المرأة المزيد من التشجيع للحصول على فرص أكثر أهمية في الشأن العام تمكنها من الإستفادة منها في المستقبل لكي تلعب دوراً هاماً في الإنتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات والحياة السياسية وفي نهضة الامة وتقدمها ورفعتها بشكل عام.