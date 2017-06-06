السفير الامريكي "بولتون" يعلن ان حل الدولتين قد مات ويقترح اعادة غزة الى مصر والضفة للاردن
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جرينتش+2 10:15
السفير الامريكي “بولتون” يعلن ان حل الدولتين قد مات ويقترح اعادة غزة الى مصر والضفة للاردن

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