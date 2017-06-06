استمرار الحصار يحرم قطر من استضافة مباريات كأس العالم 2022

كشف بنك سيتي جروب في تقرير حديث له، أن استمرار قرار قطع العلاقات الخليجية والمصرية مع قطر سيُهدد استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022.

وأضاف البنك يقول في تقريره, اليوم الثلاثاء، أن من ابرز المخاطر على قطر تراجع النمو الاقتصادي، لا سيما مع ضعف حركة الإنشاءات نتيجة تأثر واردات البناء أيضاً.

وحذر البنك في التقرير، من تلك المخاطر على وضع قطر المالي والاقتصادي في حال استمر قرار المقاطعة معها على المدى الطويل.

وقال البنك في التقرير إن من بين تلك المخاطر ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل التضخم؛ كون معظم واردات قطر من السلع الغذائية تأتي عبر منفذها الحدودي البري مع السعودية، مما يعني زيادة في التكاليف عند اعتماد النقل البحري أو الجوي.

ولفت البنك في تقريره إلى تأثر الخطوط الجوية القطرية من خلال توقيف الرحلات وتكبدها خسائر فادحة، مما سيشكل ضغطاً على المالية العامة ويُزيد من الحاجة للاقتراض.