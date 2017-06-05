وفد حمساوي برئاسة السنوار يزور القاهرة للتشاور مع المسؤولين المصريين

وصل امس الاحد وفد قيادي من حركة حماس يترأسه يحيى السنوار, مسؤول الحركة في غزة، إلى القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة للقاهرة ‘من أجل الالتقاء بالمسؤولين المصريين لمناقشة ومتابعة مواضيع تم طرحها والنقاش حولها في لقاءات سابقة’.

وكان الوفد قد غادر صباح امس قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا, وذلك لبحث ترطيب العلاقة ” المتوترة” بين حماس ومصر.

وبحسب الناطق الرسمي باسم حركة حماس، في قطاع غزة، حازم قاسم، فإن الوفد الذي يرأسه السنوار، يضم كلا من روحي مشتهى، وتوفيق أبو نعيم قائد الأجهزة الأمنية بغزة.

وقال قاسم إن الهدف من الزيارة هو ‘التباحث مع المسؤولين المصريين حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودراسة المستجدات على الساحة الفلسطينية وسبل دعمها’.

كما أكد أن الوفد سيبحث قضية الحصار على قطاع غزة، و’دور مصر المقدر في التخفيف منه’.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، في بيان صحفي إن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تأتي ‘في سياق التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء المصريين’.

يذكر أن السنوار يغادر قطاع غزة لأول مرة منذ انتخابه رئيساً لمكتب حماس السياسي في قطاع غزة.