 مصر والسعودية والبحرين ودولة الامارات تقطع اليوم علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وتقرر محاصرتها حد خنقها
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ذكرى نكسة حزيران والاجتياح الصهيوني للبنان.. نتائج مغايرة ودروس تاريخية مستفادة

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