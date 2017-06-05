انزعاج امريكي من قطع العلاقات المصرية والسعودية والاماراتية والبحرينية مع قطر

دعت الخارجية الأمريكية الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية الخلافات فيما بينها، والابتعاد عن التصعيد.

يأتي هذا بعد قرار ثلاث دول خليجية؛ السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية وإغلاق حدودها ومجالها الجوي مع قطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة سيدني الأسترالية، اليوم الاثنين، “هناك تراكم لتوترات بين هذه الأطراف على مدى من الزمن (…)، وبالتأكيد نحن نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات”.

وأضاف “إذا كان هناك أي دور يمكن أن نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فأعتقد أن المهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته”.

واستبعد وزير الخارجية الأميركي احتمال أن يؤثر التطور في علاقات الدول الخليجية على الحرب ضد “تنظيم داعش”، لافتا إلى أن “كل من السعودية وقطر والبحرين والإمارات، منخرطة في الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش”.