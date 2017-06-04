حزب الحركة القومية يطالب بانهاء حالة الانقسام الوطني الفلسطيني

بذكرى الخامس من حزيران, طالب حزب الحركة القومية الاردني بانهاء حالة الانقسام الفلسطيني, واعتماد استراتيجية وطنية عمادها المقاومة بكل أشكالها لدحر الاحتلال.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم ما يلي:

تحل ذكرى الخامس من حزيران والتي احتل فيها الكيان الصهيوني كامل الأراضي الفلسطينية في ظل ظروف غاية في التعقيد حيث أن المشروع الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والدول الاستعمارية تستهدف تقسيم الوطن العربي وتصفية القضية الفلسطينية وحرف بوصلة الصراع العربي الصهيوني.

إن إمعان قوى الاحتلال الصهيوني في ممارسة كافة أشكال الهمجية والعنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني الصامد من اغتصاب للارض وبناء المستوطنات وتهويد القدس ورفع شعار يهودية الدولة إلى استمرار حصار قطاع غزة الصامد لن يطفئ جذوة المقاومة والتمسك بالارض والعودة.

إن الشعب العربي الفلسطيني المناضل سينتصر لا محاله على الاحتلال والظلم وإن إرادته ستبقى أقوى من جبروت الاحتلال وقمعه وجيشه، فالمقاومة هي خيار الشعب العربي الفلسطيني الوحيد ومعه أمته العربية وهي مقدمة لتحقيق النصر وتحرير الأرض.

إننا في حزب الحركة القومية وكل الشعب الأردني نقف بهذه الذكرى مع الشعب العربي الفلسطيني ونؤكد أن فلسطين عربية من النهر إلى البحر وأن وعد بلفور بذكراه المئوية باطل وأن الاحتلال الصهيوني مهما طال إلى زوال.

ونؤكد على ما يلي :-

1- وحدة الشعب العربي الفلسطيني وإنهاء الانقسام واعتماد استراتيجية وطنية عمادها المقاومة بكل أشكالها لدحر الاحتلال.

2 – ادانه للصمت العربي حيال استمرار اعتقال الآلاف من الفلسطينيين ومنهم برلمانيون فلسطينيون والدعوة إلى تشكيل لجان برلمانية تعمل على إثارة هذه القضية في المحافل الدولية.

3- ادانه استمرار العدو الصهيوني في القيام بإجراءات تهويدية للقدس وتغيير معالمها ومحاولات طمس هويتها ونؤكد دعم قرار اليونسكو الخاص بنفي أي حق تاريخي لليهود في القدس.

4 – رفض كل الاتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني وكذلك رفض مشاريع التسوية والتفريط بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

5- رفض وجود للسفارة الصهيونية على الأرض الأردنية والعربية.