حماس تنفي واسرائيل ترحب وقناة الميادين تؤكد لجوء قطر لابعاد بعض القادة الحمساويين عن اراضيها
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جرينتش+2 11:19
الوضع العربي البائس يحتّم على مصر استعادة دورها القيادي

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