حماس تنفي واسرائيل ترحب وقناة الميادين تؤكد لجوء قطر لابعاد بعض القادة الحمساويين عن اراضيها
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جرينتش+2 12:49
الرجوب يهدي حائط البراق لاسرائيل.. و”حماس” تعتبر ذلك جريمة وطنية

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