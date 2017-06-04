المرتد رياض حجاب يعترف ان المعارضة السورية غير مؤهلة لقيادة المرحلة وانها تمر باسوأ اوضاعها
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جرينتش+2 09:44
الاسد يؤكد ان سر بقائه يكمن في تمسك الشعب السوري بقيادته

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