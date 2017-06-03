نجوم الفن الامريكي يستنكرون قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية المناخ

لم يثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ موجة انتقادات على الصعيد السياسي فحسب، بل وبين الفنانين الأمريكيين المشهورين أيضا.

ورد العديد من نجوم السينما الأمريكيين على قرار ترامب بتغريدات مستنكرة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم ليوناردو دي كابريو، وأرنولد شوارزنيجر، ومارك روفالو، وبن ستيلر، وميشيل رودريغيز.

وكتب دي كابريو عبر صفحته في تويتر: “اليوم لحق بكوكبنا ضرر، ومن المهم أكثر من أي وقت آخر اتخاذ خطوات للحيلولة دون ذلك”.

من جانبه، توجه شوارزنيجر إلى ترامب بتصريح مسجل قال فيه: “لا يستطيع شخص واحد نسف تقدمنا ووقف ثورة الطاقة النظيفة.. وبودي أن أقول لك يا سيد ترامب أن واجبك الأول والأكثر أهمية كخادم للشعب وكرئيس للدولة هو حماية الناس.. لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي حين يعاني مواطنونا من الأمراض ويفارقون الحياة، لا سيما في وقت يوجد فيه حل بديل”

وذكر حاكم ولاية كاليفورنيا السابق بالتداعيات الصحية الخطرة التي قد يجلبها استخدام الطاقة غير النظيفة، مشددا على أن حماية البيئة لن تدمر الاقتصاد الأمريكي بل بالعكس ستعززها.

من جانبهم، أسهم المغنون الأمريكيون، بمن فيهم كيتي بيري، وشير، وجون لجند وغيرهم، في موجة انتقادات أثارها قرار ترامب، ودعت بيري الرئيس ترامب إلى التذكر أن أطفاله، ثم أطفالهم وجميع الأطفال على وجه العموم سوف يضطرون مستقبلا إلى مواجهة تداعيات قرار صاحب البيت الأبيض.