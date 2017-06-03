المرتد رياض حجاب يعترف ان المعارضة السورية غير مؤهلة لقيادة المرحلة وانها تمر باسوأ اوضاعها
أهم العناوين
جرينتش+2 12:41
منع نشر نتائج التحقيق البريطاني في تمويل الارهاب لانه يمس السعودية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني