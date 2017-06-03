مفتي جهاد المناكحة يتلقى “هبة” قطرية بسبعة ملايين ريال

قال موقع 24 الاماراتي انه قد حصل على صورة لشيك موجه للداعية السعودي المتشدد محمد العريفي، تظهر تلقيه أموالاً من أحد المصارف القطرية بقيمة 7 ملايين ريال قطري.

وبحسب ما تظهره الصورة، فإن الشيك صادر عن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) وتم توقيعه في 12 حزيران 2016، وموجه إلى محمد عبدالرحمن العريفي.

وتم تأكيد المبلغ باللغة الإنجليزية، كما كتب أيضاً بالأرقام، وتم وضع علامة $ حول الرقم، وليس من جانب واحد، في دلالة على التقفيل أو التفقيط للحيلولة دون إضافة أو تحشير أرقام على المبلغ المدون.

ويعرف عن العريفي بأنه صاحب أفكار متشددة وفتاوى غريبة مثل فتوى جهاد المناكحة, فضلا عن علاقاته الوثيقة بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي المدعوم أيضاً من النظام القطري.

وكانت دول عربية عدة رفضت استضافة العريفي بسبب ترويجه للعنف المرتكب باسم الدين، واستهزائه بالقرآن في حادثة عرفت باسم “سورة التفاح”، من دون نسيان تصريحاته التي دافع فيها عن المجموعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة ودعا لانضمام الشباب للمقاتلين في سوريا.

كما أن العريفي، وهو عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أنشاته قطر، ويرأسه يوسف القرضاوي، قد حرّض في فترة أخرى على الشرعية المصرية، داعماً تنظيم الإخوان ومطالباً بإثارة الفوضى والفتنة في الشوارع المصرية، ومؤكداً في إحدى الخطب المصوّرة لقاءه عدداً من المسلحين المتشددين خلال فترة تسلم المخلوع محمد مرسي الرئاسة.

ويأتي الكشف عن تلقي العريفي أموالاً قطرية بعد أزمة حادة بين المملكة العربية السعودية وقطر إثر تصريحات أميرها التي استنكر خلالها ربط بلاده بالإرهاب ونسب إليه أيضاً القول إن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران في وقت واحد وأن حركة حماس الإسلامية الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني, وأن هناك توتراً في العلاقة مع إدارة ترامب وأن قاعدة العديد تمثل حصانة لدولة قطر من بعض الدول المجاورة، إلى جانب تصريحات أخرى اعتبرت مثيرة للجدل.