الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية
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جرينتش+2 11:11
عدد المسلمين يقارب ربع سكان الكرة الارضية.. ولكن اين وزنهم ؟

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