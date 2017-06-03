الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية
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جرينتش+2 11:11
دور الاعلام في نشر ثقافة الحوار وقبول الاخر

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