المرتد رياض حجاب يعترف ان المعارضة السورية غير مؤهلة لقيادة المرحلة وانها تمر باسوأ اوضاعها
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جرينتش+2 12:09
“داعش” يفتي بالسماح لمقاتليه بالافطار في رمضان لان الصوم يرهقهم

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