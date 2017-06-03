الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:11
ترامب يكلف قاتل “مغنية” و”ابن لادن” بالتجسس على ايران

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني