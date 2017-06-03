بعدما انهكته طواحين الدم.. وباء الكوليرا يزحف على الوطن العربي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، من أن مرض الكوليرا ينتشر بسرعة في اليمن، متوقعة في الوقت ذاته أن يصل عدد الحالات إلى 130 ألف حالة خلال الأسبوعين القادمين.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، “لقد حان الوقت لأن تعطي أطراف الصراع اليمني الأولوية للفتيات والفتيان، وتضع حدا للقتال عبر اتفاق سياسي سلمي”.

وأضاف في بيان، نشر على الموقع الالكتروني المنظمة الدولية، أنه تم الإبلاغ عن 70 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال شهر واحد فقط، ومصرع نحو 600 شخص، رجح في الوقت نفسه “استمرار انتشار الكوليرا، مع احتمال وصول عدد الحالات المشتبه فيها إلى 130 ألفا خلال الأسبوعين المقبلين”.

وتحدث المسؤول الأممي، عن زيارته لأحد المشافي العاملة، وقال إنه شاهد مناظر مروعة لأطفال على آخر رمق، ورضع صغار يزن الواحد منهم أقل من كيلوغرامين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 605 شخصاً، منذ بدء الموجة الجديدة للوباء في 27 من نيسان الماضي.

وعلى صعيد اخر حذرت واشنطن رعاياها المقيمين في السودان من تفشي وباء الكوليرا هناك، ودعتهم لتوخي إجراءات الوقاية، فيما أعلن تقرير حكومي وفاة 272 شخصا وإصابة 14 ألفا آخرين بهذا المرض منذ ايلول الماضي.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن تعميم داخلي للسفارة الأمريكية في الخرطوم وجود “تقارير مؤكدة عن حالات الكوليرا في بعض المناطق بالسودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم مما أدى إلى وفيات”، داعيا إلى اتباع إجراءات الوقاية في مثل هذه الظروف.