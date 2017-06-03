المرتد رياض حجاب يعترف ان المعارضة السورية غير مؤهلة لقيادة المرحلة وانها تمر باسوأ اوضاعها
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جرينتش+2 12:52
بعدما انهكته طواحين الدم.. وباء الكوليرا يزحف على الوطن العربي

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