المرتد رياض حجاب يعترف ان المعارضة السورية غير مؤهلة لقيادة المرحلة وانها تمر باسوأ اوضاعها
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التدخين يقتل 7 ملايين انسان سنوياً ولبنان ثالث دولة مدخنة بالعالم

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