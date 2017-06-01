موعد مع سيارة مرسيدس كهربائية رخيصة خلال 3 سنوات

تنوي شركة مرسيدس الألمانية إنتاج سيارة هاتشباك كهربائية من الفئة الاقتصادية، بسعر تقريبي يبلغ 40 ألف يورو.

وقد أورد موقع Autocar أن شركة مرسيدس ستعرض أحدث سياراتها الكهربائية للمرة الأولى في معرض فرانكفورت للسيارات في ايلول المقبل.

ستسمى هذه السيارة الكهربائية بـEQ A، وستصنع على شكل سيارة اختبارية ستتوافر في السوق بعد البدء بإنتاجها بالجملة عام 2020.

ومن المتوقع أن لا يزيد سعر أرخص موديل من هذه السيارة عن 40 ألف يورو، وهي مخصصة لمنافسة سيارة BMW i3 من الجيل المقبل، وسيارة فولكسفاغن ID المستقبلية، وسيارة تسلا موديل 3 التي ستنتج مستقبلا أيضا.

ستصنع مرسيدس هذه السيارة على قاعدة MEA (modular electric architecture) التي ستصبح قاعدة أساسية لغالبية سياراتها الكهربائية.

من المفترض أن تزود هذه السيارة الكهربائية بوحدة قدرة بمحرك كهربائي واحد، وأن تعمل بالدفع الأمامي، أما الموديلات الأحدث حال إنتاجها، فستزود بمحرك كهربائي ثان لتأمين الدفع الرباعي.

ومن المتوقع أن تأتي سيارة مرسيدس EQ A بنفس تصميم سيارة كوبيه الكلاسيكية بخمسة أبواب، أي بمقدمة طويلة وغطاء منحدر لصندوق السيارة.