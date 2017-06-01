الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية
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قطر المحشورة في زاوية سعودية- اماراتية ضيقة تستغيث بالكويت لتخفف عنها

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