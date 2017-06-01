قصة من الحياة

ابنتي طالبة في كلية الاعلام في الجامعة الامريكية وهي متفوقة ونجحت من السنة التالتة الى الرابعة وهي بسبب تفوقها تحصل على مساعدة مالية من الجامعة تقدر بعشرين في المائة من المصاريف, وحينما اقتربت من التخرج لاحت لي فكرة توظيفها في اية قناة فضائية محترمة للمساهمة في سداد المصاريف في العام المتبقي لها على التخرج.

لهذا الغرض اتصلت بالاستاذ الصديق الصحفي جمال فهمي, وكيل نقابة الصحفيين, والقطب الناصري المعروف, لكنه اعتذر بالقول: ان لا صلة له بقطاع القنوات الفضائية.

لكنني اكتشفت بالصدفة انه مذيع في قناة on/live في برنامج وثائق واندهشت لان عمل الخير واجب, وابنتي ذكية ومتقدمة, فضلا عن ان عمها جمال عبد الناصر, ولكن يبدو ان الاخ جمال فهمي لا يهتم بعمل الخير مثل كل المصريين.

اليوم اترحم على روح القديس اليساري نبيل الهلالي المحامي المعروف وابن نجيب باشا الهلالي الذي كان نموذجا في عمل الخير حتى انه استحق لقب القديس,كما كان مثله ايضا المرحوم الصحفي الكبير والرسام المعروف في جريدة الجمهورية احمد طوغان, وايضا محمود السعدني.

اخيرا اقول لجمال فهمي شكرا على ما كان, لكن نصيحة من اخ مخلص ان تساعد الاخرين قدر الممكن, فبهذا الشكل سوف يتقدم العالم العربي وينتصر الاسلام في كل مكان.