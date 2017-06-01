سميرة توفيق تستعيد ذكرياتها الجميلة مع صدام حسين والقذافي

كشفت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق عن علاقتها مع الرئيسين الراحلين؛ الليبي معمر القذافي، والعراقي صدام حسين.

وقالت خلال لقائها في برنامج “مجموعة إنسان”، على قناة “إم بي سي”، إنها أحيت حفلات كثيرة لمعمر القذافي في ليبيا، مؤكدة أن القذافي كان يحضر لها حفلات عامة، فيما عرض مقدم البرنامج، علي العلياني، صورة للقذافي أثناء الحلقة.

وعندما عرضت صورة الرئيس العراقي، أشارت إلى أن “علاقتها به كانت مقتصرة على “الاحتفالات” التي تحييها، ولم تكن تربطها به علاقات شخصية”.

وقالت إن صدام كان يحرص على حضور حفلاتها، وكان يحب أغانيها.

وتابعت بأن العراق أعطاها الحق الحصري لغناء أي أغنية للفلكلور الشعبي العراقي بصوتها، وكان ذلك بأمر صدام نفسه.