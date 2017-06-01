رحيل عزيز محمد.. ابرز قائد شيوعي عربي في القرن العشرين

نعى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي العراقي عزيز محمد، الذي توفي في محافظة أربيل بكردستان العراق.

جاء ذلك في بيان أصدره معصوم ووصف فيه الراحل بأنه “شخصية وطنية ومناضل صلب من أجل حرية بلده وسعادة شعبه”.

وأضاف معصوم، أن “الراحل كان مشاركا فاعلا في صناعة جوانب من التاريخ الوطني المعاصر، وكانت مواقفه كمناضل وطني غير متعصب تقدم مثالا لكل من أحبوه واقتدوا بسيرته وبنضاله، فكان واحدا من أبرز رموز اليسار والوطنية العراقية”.

هذا وكان الحزب الشيوعي الكردستاني قد أعلن، امس الأربعاء وفاة سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الأسبق عزيز محمد في محافظة أربيل عن عمر ناهز 94 سنة.