الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية
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جرينتش+2 12:28
رحيل عزيز محمد.. ابرز قائد شيوعي عربي في القرن العشرين

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