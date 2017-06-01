“رامز تحت الارض” مسلسل مغرق في التفاهة ومرهق بالمصاريف

مع بداية كل برنامج جديد، يثير الفنان المصري رامز جلال حالة من الجدل، وهذا العام بالرغم من الدعاية السلبية التي صاحبت برنامجه الجديد “رامز تحت الأرض”، استطاع رامز جلال أن يستضيف نجوماً كباراً.

أشارت المعلومات الى أن الفنّان الهندي شاروخان وافق على الظهور مع رامز بمقابل مادي قدره 400 ألف دولار بعد أن طلب 450 ألف دولار, بذلك يكون شاروخان هو أكثر نجم عالمي ظهر مع رامز حصولاً على أجر مرتفع، بعدما ظهر معه العام الماضي كل من النجمين أنطونيو بانديرس وستيفن سيجال، وحصل كلٌ منهما على أجر 150 ألف دولار.

كذلك حصل الفنان الجزائري الشاب خالد على 200 ألف دولار، بعدما طلب 250 ألف دولار وخُفض إلى هذا المبلغ. وظهر وائل كفوري مقابل 150 ألف دولار، وحصلت الفنانة فيفي عبده على أجر 400 ألف جنيه مصري.

ويستضيف رامز جلال هذا العام عدداً من النجوم وهم: شاروخان، وريهام سعيد، وعبد العزيز مخيون، ومحمود كهربا، ومؤمن زكريا، ورمضان صبحي، وعصام الحضري، ونسرين أمين، ومحمد الحلو، وفيفي عبده، والشاب خالد، ووائل كفوري، وناهد السباعي، ونيللي كريم، وأحمد ماهر، ومي عمر، وعلا رامي، وفايز السعيد، وفاتن شداد، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمود حميدة، وأحمد فتحي، وظافر العابدين، ومحمود الليثي، وأحمد فهمي، ونادية الجندي، وسهير زكي، وإيناس الدغيدي، ورانيا يوسف.