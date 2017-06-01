انتاج طائرة نفاثة خاصة بسعر دون المليوني دولار

قد تكون طائرة الإيرباص A380، النموذج المستقبلي الكبير في عالم الطائرات الخاصة، إلا أن طائرة Cirrus Vision ستُحدث تغييرا رائعا في عالم الطيران.

وتأتي الطائرة الخاصة (1.96 مليون دولار)، بأسعار معقولة للبيع. وفي الواقع، تشكل قيمتها حوالي نصف سعر أقرب منافس لها، من الطائرات النفاثة.

وقال بن كوالسكي، نائب رئيس قسم التسويق والاتصالات في الشركة المصنعة: “لقد استغرقت عملية التصنيع نحو 10 سنوات”.

وقامت الطائرة بأول رحلة لها في ايار 2016، وبعد بضعة أشهر، اعتُمدت الطائرة من قبل إدارة الطيران الاتحادية. وتعمل الشركة الآن على زيادة الإنتاج.

ووفقا لكوالسكي، فإن الأسواق المستهدفة لـ طائرات Vision Jet، هي ملاك القطاع الخاص، والخدمات الجوية التجارية الإقليمية.

وتشمل الجهات المنافسة لطائرة Cirrus Vision، كلا من HondaJet وEmbraer Phenom 100. وتعد هذه الطائرة الخاصة الأولى من نوعها، التي تتميز بوجود محرك واحد.

وأوضحت شركة Cirrus،أن الطائرة المبتكرة تطير مسافة 345 ميلا في الساعة، مع ارتفاع أقصى يبلغ 8534 مترا. ويمكن للطائرة القيام برحلات دون توقف، بين نيويورك ودالاس، أو لوس أنجلوس وكنساس سيتي.

وجُمعت طائرة Vision، في دولوث، مينيسوتا، حيث يتكون جسم الطائرة من ألياف الكربون مع وجود نوافذ كبيرة، وتتسع المقصورة لـ 5 أشخاص بالغين وطفلين.

وتتسم قمرة القيادة بوجود شاشات كبيرة تعمل باللمس، مع نظام إلكتروني مطور، للحد من عبء العمل على طاقم الطائرة. هذا وزودت بنظام المظلة، الذي يُستخدم في الحالات الطارئة.