الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية
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جرينتش+2 12:28
انتاج طائرة نفاثة خاصة بسعر دون المليوني دولار

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