الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية
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جرينتش+2 01:58
امريكا تطرح “وثيقة مبادئ” لتسوية فلسطينية- اسرائيلية ضمن اطار عربي

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