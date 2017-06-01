“الاجرب” يتواجد بالاردن لتشكيل ميليشيا تقاتل في البادية السورية

نقل موقع “عربي 21” القطري عن مصادر في المعارضة السورية امس الأربعاء، قولها إن “الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، يخوض مفاوضات في الأردن مع فصائل في المعارضة السورية، ومع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتشكيل وبناء فصيل مسلح جديد لخوض المعارك في البادية السورية”.

ويترأس الجربا تيار الغد، ومقره القاهرة، ويقود “قوات النخبة السورية” في ريف الرقة، التي تتلقى الدعم من قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.

ولم ينفِ الناطق الإعلامي باسم “قوات النخبة السورية” د.محمد شاكر وجود الجربا في عمان، مؤكدا لـ”عربي 21″ أن “اتفاق الجربا مع الجانب الأمريكي هو محاربة الإرهاب في كل سوريا، وإذا كانت المصلحة والضرورة تقتضيان أن تكون قوات النخبة موجودة في البادية، فسننظر للأمر بكل جدية، وكل الاحتمالات مفتوحة”.

مضيفا بالقول: “قوات النخبة السورية فصيل مستقل يعمل في إطار التحالف الدولي، وعندما نقول “تحالف دولي”، يعني ذلك بمشروعية دولية”.