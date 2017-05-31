هل انتهى دور قطر التخريبي بعدما تغير العالم وتقهقرت الجماعات الاخوانية والموجات الارهابية ؟
أهم العناوين
جرينتش+2 01:50
منظمة حقوقية عربية تطالب بريطانيا بوقف تصدير الاسلحة لدولة الامارات

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني