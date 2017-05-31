ترامب وعد قبل 30 سنة بحلب البقرة الخليجية ونفذ وعده مؤخرا

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا قديما، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث فيه عن وعد حقّقه قبل أيام بعدما عاد من جولته الشرق أوسطية، وبالتحديد من المملكة العربية السعودية بما يتجاوز الـ 400 مليار دولار.

ويقول ترامب في حواره مع المذيعة “أوبرا وينفري” الذي يعود لعام 1988، إن بلاده ستحصل على الكثير جدا من الأموال من دول الخليج، التي استغلت بلاده لمدة 25 عاما. مضيفا: “لن يكون الحال كما كان عليه من قبل.. صدقيني”.

وفي بداية الفيديو المتداول قال الرئيس الأمريكي الحالي: “أفقر شخص في الكويت يعيش مثل الملوك، ومع ذلك فهم لا يدفعون. نحن نجعل بيع بترولهم أمراً ممكناً بالنسبة لهم”.

وتساءل ترامب: “لماذا لا يدفعوا لنا 25% من دخلهم”.

ووجهت “أوبرا” سؤالا لترامب، حيث قالت: “كلامك بالنسبة لي وكأنه خطاب سياسي رئاسي، وأنا أعلم أن الناس تحدّثوا إليك بخصوص رغبتك في الترشح من عدمها، هل تترشح؟”.

وأجاب الرئيس الأمريكي بالقول: “في الغالب لن افعل، ولكنني تعبت مما أراه يحدث لهذا البلد (أمريكا) وكيف أننا نجعل الآخرين يعيشون مثل الملوك، أما نحن فلا”. مستدركاً، “أظن انني سأفوز، أنا في حياتي لا أخوض غمار شيء لأخسره ، وإذا قررت القيام بذلك اعتقد أن فرصتي في الفوز كبيرة جدا، لأنني أعتقد أن الناس قد سئموا من السرقة التي تتعرض لها الولايات المتحدة”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب فور عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جولته الخارجية الأولى تفاخر، بأنه أحضر مئات المليارات من الدولارات من الشرق الأوسط وهذا يعني توفير وظائف كثيرة.

وكتب ترامب على “تويتر”، “أعدت مئات المليارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط مما يعني المزيد والمزيد من فرص العمل”.

وكان ترامب كان قد وعد خلال حملته الإنتخابية، بإجبار دول الخليج على أن تدفع لبلاده، “لأنهم لا يملكون سوى المال.. وقال إن دول الخليج بدون أمريكا لم تكن لتوجد”.