هل انتهى دور قطر التخريبي بعدما تغير العالم وتقهقرت الجماعة الاخوانية والموجات الارهابية ؟
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انشاء موقع الكتروني لادامة التواصل بين الاحياء والاموات

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