انشاء موقع الكتروني لادامة التواصل بين الاحياء والاموات

اسهم انتشار خدمات شبكة الإنترنت، التي وصل عدد مستخدميها حول العالم إلى ما يقرب من 3 مليار شخص، في تحويل الكرة الأرضية الى مجتمع صغير قادر على التواصل بين اجزائه في أي وقت ومن أي مكان.

وانطلاقا من هذا الفكر تم إنشاء موقع “فيسبوك” وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى التواصل البشري من مختلف الجنسيات والبلاد والأفكار، ولكن يبقى السؤال هنا إلى متى يتمكن الشخص من استمرارية هذا التواصل؟ وهل يستطيع الحفاظ على تلك العلاقات للأبد؟.

من هنا جاءت فكرة إنشاء موقع My Trusted Will وهو أول موقع إلكتروني في العالم يقوم على فكرة الحفاظ على تواصل البشر والمجتمعات والمحبين مع أحبائهم في العالم الآخر، للقضاء على فكرة انقطاع التواصل إلى الأبد.

وصدر عن إدارة الموقع بيان، ذكرت فيه: “أتاح موقع My Trusted Will للمشاهير حول العالم إمكانية ترك الرسائل والأعمال الفنية لجمهورهم بعد وفاتهم، ليتم إصدارها في توقيت محدد بناء على اختيارهم لترسل لأشخاص معينة، من أجل البقاء على الاتصال مع جمهورهم، وبذلك يبقى المشاهير على تواصل دائم مع جمهورهم ليس فقط في حياتهم بل أيضا بعد وفاتهم”.

وأضاف البيان “في الأعوام الأخيرة، وقف العالم حائرا بعد وفاة أسطورة البوب الأمريكي مايكل جاكسون، ومن بعده نجم الكوميديا العالمي روبين ويليامز، اللذان يحظيان بجماهيرية كبيرة حول العالم. وكان الغموض الذي يحيط بوفاتهما له بالغ الأثر في نفوس محبيهم، خاصة وأن مثل هذه النهايات تصبح مادة للشائعات”.

وتابع البيان “قد تتغير الصورة الذهنية الرائعة لهؤلاء المشاهير لدى معجبيهم بسبب غياب الحقائق، فمثل هؤلاء لهم قاعدة عالمية عريضة من الجمهور الذي يتمنى أن يظل يسمع أغانى جديدة لهم في كل عام كما تعودوا، أو يتمنى أن يظهر بطلهم المفضل في مقطع فيديو يهنئ جمهوره بالعام الجديد، وغيرها من النماذج لملايين من البشر الذين فقدوا الحقائق ومتعة التواصل بعد النهايات”.