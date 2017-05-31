البحرية الروسية تطلق 4 صواريخ مجنحة لتدمير “داعش” في تدمر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الفرقاطة “أميرال إيسين” والغواصة “كراسنودار” في الاسطول البحري الروسي أطلقتا 4 صواريخ مجنحة من نوع”كاليبر” على مواقع “داعش” بالقرب من تدمر وتمت إصابة جميع الأهداف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “قامت الفرقاطة “أميرال إيسين” والغواصة “كراسنودار” التابعتان للأسطول البحري الروسي من القسم الشرقي للبحر المتوسط بإطلاق 4 صواريخ مجنحة من نوع “كاليبر” على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة تدمر…وتمت إصابة جميع الأهداف”.

وأشار البيان إلى أن “الغواصة “كراسنودار” أجرت الإطلاق من تحت الماء”.

ولفت البيان إلى أن “كل من القيادات الأمريكية والتركية والإسرائيلية تم تبليغهم في الوقت المناسب عن الإطلاق عبر القنوات القائمة للتعاون”.