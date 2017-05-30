“نابلس الخير”.. مبادرة تطوعية لتوفير وجبات الطعام للفقراء الصائمين

“نابلس الخير”، هو الاسم الذي اختار نشطاء وإعلاميون فلسطينيون إطلاقه على مبادرة خيرية تطوعية تستهدف تأمين وجبات طعام وسلال غذائية لعائلات محتاجة.

القائم على المبادرة التطوعية، الإعلامي عميد دويكات، أوضح أن الحملة تستمر للعام الثاني على التوالي، وتواكب احتياجات العائلات الفقيرة تبعا للمواسم والمناسبات.

وأضاف دويكات يقول : أن المبادرة في شهر رمضان المبارك تتركز على جمع تبرعات عينية لتجهيز سلال غذائية ووجبات طعام متكاملة لعائلات محتاجة في المدينة والمناطق القريبة منها.

وأشار إلى أن هذه الفكرة تطورت بشكل تدريجي منذ العام الماضي، حيث بدأت بشهر رمضان، وعملت على جمع حقائب مدرسية مع بداية العام الدراسي، فيما ركزت جهودها على جمع أغطية خلال فصل الشتاء، قبل أن تركز جهودها خلال شهر رمضان الحالي على جمع تبرعات لتأمين السلّال الغذائية ووجبات الطعام.

وبيّن دويكات، أن القائمين على الحملة هم عدد قليل من النشطاء المتطوعين، كما أن عمله في المجال الاعلامي، ساعده على تلمس احتياجات الناس والوصول للعائلات المتعففة.

ولفت دويكات، إلى أنهم ومنذ بداية شهر رمضان استقبلوا عشرات الاتصالات التي تعهد أصحابها بتقديم كل ما يلزم لتقديم الدعم والمساندة لحملتهم.

وأكد على أنهم يحرصون على توصيل المساعدات إلى أصحابها بعيدا عن الكاميرات، في ظل رفض كثير من العائلات الخروج على الإعلام، وحرصهم على خصوصية وضعهم الاقتصادي ورفضهم طلب المساعدة على العلن.

يذكر أن هناك العديد من الحملات والمبادرات الفردية والجماعية التي يطلقها نشطاء فلسطينيون متطوعون، تسعى لتأمين الاحتياجات للعائلات الفلسطينية الفقيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الاحتلال.