على ذمة صحيفة الشرق الاوسط.. تصاعد وتائر التقارب السياسي بين حركة حماس وكل من ايران وحزب الله
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جرينتش+2 11:51
ما قالته أنّا عن العبقري دوستويفسكي

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