على ذمة صحيفة الشرق الاوسط.. تصاعد وتائر التقارب السياسي بين حركة حماس وكل من ايران وحزب الله
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جرينتش+2 01:28
لماذا اكتسبت فاتن حمامة لقب “سيدة الشاشة العربية” ؟

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