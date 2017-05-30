لافروف يكشف ان قتلة القذافي وفدوا الى ليبيا من اوروبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن اعتراف رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير بأن غزو العراق تم وفق معلومات واهية, يوضح الحجج والسياسات البريطانية الواهية، داعيا للتغلب على المآسى التى ضربت العراق ودول الإقليم.

وكشف لافروف، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى امس الاثنين، أن قتل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى قد تم على يد اشخاص من خارج ليبيا، موضحا أن هؤلاء الأشخاص عادوا إلى أوروبا وحصلوا على جنسيات أوروبية.

وقال لافروف أن عشرات الأعمال الإرهابية قد تمت فى أوروبا، مضيفا:” ان بريطانيا أوقفت التعاون معنا فى مجال مكافحة الإرهاب”.